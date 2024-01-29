Названы сферы с наибольшим кадровым голодом

В России в условиях дефицита персонала функционирует 86% предприятий и организаций.

Как заявили в рекрутинговом сервисе SuperJob, кадровый голод с начала 2024 года испытывает большинство компаний независимо от штатной численности и отрасли. Чаще всего о дефиците говорят транспортно-логистические компании, промышленники, торговые организации и предприятия сферы услуг.

В логистической отрасли в дефиците водители и складские рабочие. В производственной и строительной сферах — квалифицированные рабочие и инженеры. В продажах — линейный торговый персонал, грузчики, комплектовщики. В сфере услуг не хватает мастеров и рабочих автосервисов. Финансовому сектору нужны менеджеры по продажам и работе с клиентами. Отрасль IT нуждается в программистах, продакт-менеджерах, девопсов и девопс-инженеров, сообщают "Известия".

Ранее заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации, сенатор от Курганской области Сергей Муратов высказался, что роботизация и автоматизация технологических процессов является самым "быстрым и правильным" решением кадровой проблемы в России.