В России для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

Для того чтобы россияне предпенсионного и пенсионного возрастов могли полноценно трудиться и приносить пользу экономике, необходимо на законодательном уровне зафиксировать их право на гибкие формы занятости на прежних местах работы.

Об этом говорится в совместном докладе АНО "Национальные приоритеты" и НИУ ВШЭ, который посвящен реализации нацпроектов в отношении граждан старшего возраста. Это может быть "удаленка", неполный рабочий день или неделя. Кроме того, нужно создать базы данных вакансий для таких работников и проводить мониторинг зарплат, чтобы выявить и устранить факты дискриминации пожилых людей, говорится в документе.

Парадигма изменилась, и старшее поколение является не только объектом социальной заботы и ответственности, но и ресурсом для будущего, в том числе и трудовым. Однако помимо очевидных достижений (например, за последние четыре года профессиональное переобучение и дополнительное профобразование получили более 500 тыс. пожилых граждан), есть и проблемы, требующие решения.

Как выяснили ученые из Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, вместо того чтобы к предпенсионному возрасту быть на пике заработков, средний россиянин оказывается на одном уровне с начинающим работником. Кроме того, работники предпенсионного и пенсионного возрастов не могут претендовать на высокие позиции. Предпочтение отдается молодым, а пенсионеры даже с высокой квалификацией зачастую вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом.

Одна из мер — внедрение гибких форм занятости, которые позволяли бы пожилым людям работать на прежних местах работы дистанционно, неполный рабочий день или неделю, сообщают "Известия".