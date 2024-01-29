В России темпы установки заправок для электрокаров вырастут вдвое

В 2024 году в России планируется ввести в эксплуатацию 1 тыс. 437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.

Как заявил профильный заместитель министра экономического развития Максим Колесников, это более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в прошлом году. Также планируется ввести 3 тыс. 206 медленных ЭЗС (до 50 кВт).

В 2023 году планировалось запустить в эксплуатацию 659 быстрых и 2 тыс. 163 медленные зарядки, но план по быстрым ЭЗС был увеличен на 38 штук из-за включения в проект по созданию инфраструктуры для электрокаров трех новых пилотных регионов. Колесников отметил, что речь идет о Красноярском крае, Ярославской и Курской областях. Сейчас при пересчете их оказалось на 16% меньше, чем ожидалось ранее, сообщают "Ведомости".