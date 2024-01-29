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Политика В России
Фото: Центральная избирательная комиссия России

КПРФ будет рекомендовать избирателям голосовать на традиционных участках

КПРФ будет рекомендовать своим избирателям во время выборов главы государства голосовать на традиционных участках.

Как заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК партии Сергей Обухов, партия может гарантировать контроль только на обычных участках, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проконтролировать сложнее. КПРФ на выборах президента представляет депутат Николай Харитонов.

Представители региональных партийных ячеек намерены призывать голосовать 17 марта именно на участке, в последний день голосования, избегая ДЭГ, сообщил первый секретарь Челябинского областного отделения КПРФ Игорь Егоров. По его словам, система ДЭГ "не контролируется", сообщают "Ведомости".

Ранее Центризбирком России утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников кампании по выборам президента РФ. При этом действует правило, в соответствии с которым партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру.

Теги: КПРФ, выборы президента


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