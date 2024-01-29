В России могут полностью запретить полеты над объектами ТЭКа

Министерство энергетики России предложило установить зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса.

Об этом говорится в разработанном министерством проекте постановления правительства. Согласно документу, зону ограничения полетов предлагается установить "по границам воздушной части зоны безопасности объектов ТЭКа". Предлагается запретить полеты любых воздушных судов, а также газовых, тепловых или комбинированных аэростатов или дирижаблей и шаров-зондов. Исключение будет сделано для летательных аппаратов, предназначенных для защиты таких объектов.

Как ожидается, это повысит защищенность объектов ТЭК, сообщают "Ведомости".