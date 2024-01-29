ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина

Центризбирком России 29 января рассмотрит вопрос о регистрации российского лидера Владимира Путина кандидатом на выборы президента.

Как следует из проекта повестки заседания ЦИК РФ, также будет рассмотрен вопрос о регистрации второго списка доверенных лиц Путина.

В конце 2023 года ЦИК зарегистрировал первый список из 346 доверенных лиц. Их общее число может достичь 600.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.