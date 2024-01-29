29 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Журналистка Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" она заявила, что это поможет в решении проблем с демографией. Журналистка напомнила, что в Советском Союзе женщины могли отдавать в ясли детей с двухнедельного возраста, при том, что в детский сад принимают с трех лет. Симоньян указала, что в современном обществе не каждая россиянка готова "вычеркнуть" из своей карьеры и профессии несколько лет жизни, чтобы родить ребенка.

"Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали, <...> дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь", — сказала главред.

Симоньян подчеркнула, что властям страны стоит задуматься о том, чтобы мотивировать не только решением материальных проблем, но и "проблем времени". Она отметила, что статистика о том, что страна якобы на 90% укомплектована яслями, куда можно отдать ребенка, пока не подтверждается.

Ранее Симоньян предложила платить отказавшимся от аборта женщинам

Теги: Симоньян, рождаемость, дети


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