В Ростове-на-Дону за материальной помощью обратилась более 12 семей из обрушившегося дома

В Ростове-на-Дону 121 семья, проживавшая в обрушившемся доме, подала заявление на выплату материальной помощи.

Как сообщил в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко, это связано с утратой имущества первой необходимости. В настоящее время вопрос оказания помощи находится на контроле мэрии и прокуратуры региона.

Отмечается, что 24 семьи в составе 57 человек размещены в жилье муниципального маневренного фонда. У родственников разместились 163 человека.

Расселению подлежат 155 семей, 140 из них - собственники, остальные - наниматели. Власти приняли решение о введении режима ЧС для ликвидации последствий обрушения в доме.