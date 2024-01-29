В России вновь объявили в розыск журналиста Дмитрия Гордона*

МВД России вновь объявило в розыск журналиста из Украины Дмитрия Гордона.

Это следует из базы розыска ведомства. Из нее следует, что он "переобъявлен в розыск".

Отмечается, что лицо повторно объявляется в розыск при заведении нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, не уточняется, сообщает ТАСС.

МВД России объявило в розыск Гордона в 2022 году. Ранее он стал фигурантом дела о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и о фейках о ВС РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента