В Белоруссии анонсировали создание с Россией двух самолетов

Белоруссия совместно с Россией планируется создать два самолета.

Как сообщил заместитель главы белорусского правительства Петр Пархомчик, это произойдет к 2026 году. Он указал, что в 2023 году во время визита премьера Белоруссии Романа Головченко в Екатеринбург был подписан договор о создании 19-местного самолета. Проектированием и строительством займутся белорусский 558-й авиационный завод и Уральский завод гражданской авиации.

В настоящее время осуществляются опытно-конструкторские работы. "Очень важно, что мы уже сегодня имеем твердый заказ", – отметил Пархомчик телеканалу "Беларусь 1". К 2030 году будет произведено около 85-100 единиц таких лайнеров.