Убийцу фельдшера "скорой" в Березовском отправили в колонию на 17 лет

Сегодня, 29 января, в Свердловском областном суде огласили приговор по делу об убийстве фельдшера в Березовском. Убийцу надолго отправили в колонию.

На скамье подсудимых оказался 66-летний житель города Геннадий Казаков. Как было установлено в ходе следствия, вечером 25 апреля 2023 года он напал с ножом на бригаду "скорой", приехавшую на вызов в его квартиру. Мужчине показалось, что медики якобы слишком громко стучали в дверь. В результате 28-летний медбрат Степан Шабуров погиб от ножевого ранения в грудь.

Казаков обвинялся по статье "Убийство из хулиганских побуждений". Сообщалось, что он признал свою вину, но не согласился, что напал на медика из хулиганских побуждений.

Ранее прокуратура запросила для уральца 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Сам Казаков в последнем слове раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

Сегодня ему вынесли приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Геннадий Казаков признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений. Ему назначено 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого. Кроме этого, осужденный обязан возместить им материальный ущерб.

Как отметили в прокуратуре Свердловской области, приговор пока не вступил в силу.

Напомним, что медбрата из Березовского, убитого во время смены, посмертно наградил Владимир Путин.