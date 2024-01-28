29 Января 2024
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Политика СЗФО В России В бывшем СССР Санкт-Петербург
Фото: Павел Бедняков, РИА &quot;Новости&quot;

Путин и Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце

Президент России Владимир Путин в Константиновском дворце в преддверии заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства провел переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

На заседании совета планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период.

Встреча продолжилась в формате рабочего обеда. Ранее главы государств в формате ВКС ввели в эксплуатацию новый зимовочный комплекс станции "Восток", расположенной на ледяном куполе Антарктиды, а также  посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. 

Владимир Путин, Александр Лукашенко(2024)|Фото: Павел Бедняков, РИА "Новости"

Во время встречи было отмечено, что отношения между государствами развиваются энергично: за первые 10 месяцев прошлого года товарооборот составил $42,5 млрд. Россия является крупнейшим инвестором: в экономику Белоруссии было инвестировано $4 млрд. Работа идет в двустороннем режиме. 

Александр Лукашенко, комментируя сотрудничество с Россией в Антарктике, отметил, что ни одна страна не способна была бы так относиться к Беларуси, как Россия. 

"Если у России есть, а у России много чего есть, – пожалуйста, приходите, работайте, давайте вместе, берите, зарабатывайте, действуйте. Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси. Опять же я проецирую, а что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне – давайте двигаться в этом направлении. Нет, не хочется, ищут за морями лучшей жизни. Такие настроения порождают эти мероприятия", - заявил Лукашенко.

Также Путин пообещал Лукашенко подробно проинформировать его о том, что происходит в зоне специальной военной операции.

 

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, встреча


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