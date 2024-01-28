29 Января 2024
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Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

ЦИК РФ рассмотрит вопрос регистрации Владимира Путина на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации самовыдвиженца и действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента, сообщает ТАСС.

Ранее комиссия проверила 60 тыс. подписей избирателей из 315 тыс., сданных представителями избирательного штаба Путина. Он отметил, что подписи в поддержку действующего главы государства отличались высоким качеством и позволят ЦИК рассмотреть вопрос о его регистрации на выборах.

ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Помимо Путина, подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, они находятся на стадии проверки.

На этапе сбора подписей находятся еще двое самовыдвиженцев - блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, четыре претендента от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

Теги: ЦИК РФ, Владимир Путин, выборы, кандидат


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