В Екатеринбурге подростка в парке Маяковского сбил детский паровозик

В Екатеринбурге, в парке культуры и отдыха имени Маяковского 13-летнего подростка сбил детский паровозик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел сегодня утром. Водитель аттракциона задел юношу во время движения. Мальчик упал на тротуар, получил травмы и был госпитализирован.

По факту случившегося региональные следователи проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучается документация о работе должностных лиц парка культуры и отдыха, а также владельца аттракциона.

О проверке обстоятельств травмирования мальчика будет доложено главе СК России Александру Бастрыкину.