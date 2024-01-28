29 Января 2024
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Фото: kremlin.ru / Константин Завражин

Путин и Лукашенко в режиме ВКС запустили новый зимовочный комплекс станции "Восток"

Президент России Владимир Путин президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Церемония состоялась в формате видеоконференцсвязи.

Станция "Восток" основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более 3000 кв. м., рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

В двух жилых блоках – лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна, медцентр с операционной. В двух инженерных блоках – котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке – гараж, мастерская и снеготаялка. Комплекс "завернут" в минералловатный утеплитель толщиной до 95 см, фасад – из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Все основное оборудование: отопление, энерго- и водообеспечение – российского производства.

Для доставки оборудования были задействованы два теплохода, которых сопровождал дизельный ледокол и танкер. После состоялся санно-гусеничный переход длинной почти в полторы тысячи километров. Из низ первые 250 - подъем на высоту 2,5 тыс. метров. И все это в суровых условиях - при температуре минус 50 градусов. Преодолел груз ледяную пустыню Антарктиды всего за 11 дней, вместо 50. Строители комплекса проходили спецподготовку с восхождением на Эльбрус.

По словам Путина, работа станции получает мощный импульс развития, а история присутствия в Антарктиде - продолжение.

"Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды, и конечно, для продвижения совместных научных, инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко, в свою очередь, поздравил россиян с запуском комплекса и поблагодарил за помощь белорусским ученым с размещением на своих станциях, поддерживают исследования, делятся научными данными, предоставляют оборудование.

Теги: Владимир Путин. Александр Лукашенко, станция Восток, Антарктида


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