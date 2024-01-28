28 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО Москва
Фото: МЧС России

Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменены

МЧС России сообщило, что возгорание в "Театре сатиры" на Триумфальной площади ликвидировано, передает корреспондент Накануне.RU.

Справиться с огнем огнеборцы смогли около 14.00. Из здания были эвакуированы 50 человек. Пострадавших нет.

По данным МЧС площадь пожара составила 250 квадратных метров. Огонь быстро распространился из-за того, что кровля здания выполнена из деревянного обрешетника. Участие в тушении приняли 76 огнеборцев и 21 единица техники.

В пресс-службе департамента культуры столицы сообщили, что вечерние спектакли в Театре Сатиры в Москве отменили. Зрителям вернут билеты.

Теги: Театр Сатиры, билеты, зрители, пожар


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Ранее 28.01.2024 13:20 Мск В Москве произошел пожар в театре Сатиры

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