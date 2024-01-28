28 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Фото: МЧС России

В Москве произошел пожар в театре Сатиры

В Москве горит театр "Сатиры" на Триумфальной площади, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Из здания были эвакуированы 50 человек. Предварительно, пострадавших нет.

В ведомстве сообщили, что площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника.

Пожар в театре Сатиры(2024)|Фото: МЧС России

На пожаре в "Театре сатиры" наращиваются силы и средства. По последним данным, на месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники.

Теги: театр Сатиры, пожар, МЧС


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Развитие сюжета:

Ранее 28.01.2024 14:25 Мск Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменены

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