В Москве произошел пожар в театре Сатиры

В Москве горит театр "Сатиры" на Триумфальной площади, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Из здания были эвакуированы 50 человек. Предварительно, пострадавших нет.

В ведомстве сообщили, что площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника.

На пожаре в "Театре сатиры" наращиваются силы и средства. По последним данным, на месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники.