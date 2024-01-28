В Тюмени девушка провалилась в кипяток

Сегодня в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ, 13 произошла коммунальная авария. Улицу затопило кипятком, провалился асфальт.

В одну из образовавшихся ям провалилась по пояс 21-летняя девушка. Она была госпитализирована с ожогами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по возмещению ущерба пострадавшей.

Вопрос подачи горячего водоснабжения и отопления жильцам дома, где произошла авария, остается на контроле прокуратуры.