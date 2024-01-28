В Прикамье водитель сбил пятерых детей на тротуаре

В Березниках водитель сбил пятерых детей на тротуаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Инцидент произошел вчера вечером, около 19.40 на перекрестке улиц Ломоносова и Юбилейная.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста" наехал на пешеходов, стоящих на тротуаре, когда уходил от столкновения с автомобилем "Рено Логан". Пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения. Одна из них была госпитализирована, второй назначено амбулаторное лечение.

Еще трем пешеходам 2009 и 2008 годов рождения оказана разовая медицинская помощь.