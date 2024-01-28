В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье после поражения Украины

Лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что после поражения Украины в конфликте с Россией Венгрии может отойти Закарпатье, сообщают РИА Новости.

Тороцкаи также призвал к завершению конфликта путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Россией.

Ранее бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy заявлял, что западные союзники Киева уже скоро начнут открыто говорить о разделе Украины.

В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что для прекращения конфликта Киеву придется отдать территории Москве.