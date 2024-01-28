Аксенов назвал причины по которым Путин принял решение о вхождении полуострова в состав РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов дал интервью телерадиокомпании "Вести-Крым", в котором рассказал о причинах, по которым президент Владимир Путин принял решение о вхождении региона в состав России.

По словам Аксенова, он бы не принял такого решения, если бы не видел желание самих жителей полуострова вернуться на историческую родину.

"Лидер бы не поддержал бы ни одного процесса, если решение не приняли бы люди, и он не видел бы этого желания. Оно проявлялось во всех показателях", – заявил глава Крыма.

Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума. В марте 2014 года решение о воссоединении с Россией поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.