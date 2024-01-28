Аксенов: в Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов дал интервью телерадиокомпании "Вести-Крым", в котором сообщил о задержании всех диверсантов, совершивших теракты на полуострове.

В Крыму их ждет суровое наказание. Речь идет о тех, кто в 2022 и 2023 г. совершил несколько диверсий на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, были задержаны диверсанты, планировавшие убийство руководителей Крыма.