В Челябинской области четыре человека пострадали во время пожара на базе отдыха

В Челябинской области на базе отдыха "Казгалы" произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России.

Инцидент произошел сегодня ночью. Пострадали четыре человека, в том числе девочка 2013 года рождения. С ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования - газового баллона объемом пять литров.