В Ростове 53 человека находятся в ПВР после обрушения стены

В Ростове-на-Дону обрушилась часть стены подъезда жилого дома, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел накануне, в 20.00 по московскому времени. Спасатели эвакуировали 95 человек. Сообщалось об угрозе обрушения здания. Дом был отключен от газоснабжения. Эвакуированных отправили в ПВР.

По данным глава администрации города Алексея Логвиненко, в настоящий момент в ПВР находятся 53 человека, из них 26 останутся на ночь, остальные поедут к родственникам. Для жильцов будет организован маневренный фонд на ул. Уланской, 15.

Расселению подлежат 155 семей, 140 из них - собственники, остальные - наниматели. Власти приняли решение о введении режима ЧС для ликвидации последствий обрушения в доме. Власти провели оценку 140 квартир на 169,1 млн руб. 12 семей согласились с выкупной стоимостью на общую сумму 15,4 млн руб.

Дом на ул. Нариманова был признан аварийным в 2020 г. и включен в областную программу по переселению.