На Украине подтвердили подлинность списка погибших пленных с Ил-76

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих Вооруженных сил Украины из опубликованного списка действительно готовились для обмена, сорванного после крушения самолета ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее украинская сторона утверждала, что часть пленных из списков уже были обменяны. Однако с момента крушения самолета эти военные так и не были предъявлены общественности.

Ранее и российская, и украинская сторона подтвердили, что был сорван обмен военнопленными. Сколько человек предполагалось обменять – неизвестно, но Минобороны России сообщало, что в разбившемся самолете Ил-76 находилось 65 украинских пленных. Также в Госдуме заявляли, что следом за упавшим бортом следовал еще один, в котором было 80 военнопленных. Минобороны России обвинило ВСУ в ракетном ударе по самолету.