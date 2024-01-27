В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в его телеграм-канале.

24 января под Белгородом разбился самолет Ил-76, на борту было 65 украинских военнопленных, три человека сопровождения, шесть членов экипажа. В Минобороны России заявили, что самолет сбили ракетой ВСУ из Харьковской области.