27 Января 2024
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Общество В России Ленинградская область
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии мемориала мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Событие приурочено к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Путин и Лукашенко обратились к участникам церемонии и возложили цветы к зажженному Вечному огню.

Выступая на открытии комплекса, Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности. При этом сейчас, по словам президента России, неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев. Киевский режим возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, а также использует террор против неугодных, добавил российский лидер.

Мемориал в память о погибших от рук фашистов жителях СССР(2024)|Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

"Мы сделаем все – все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены", - подчеркнул Путин.

Комплекс в память о жертвах нацистского геноцида возведен в деревне Зайцево Гатчинского района, на территории которого в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря.

Основу монумента авторства скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина составляет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Особенностью памятника стали 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных разными регионами России.

Теги: путин, лукашенко, мемориал в память о жертвах нацистского геноцида


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