Российское гражданство для участников СВО: серьезная проблема в миграционной политике РФ

Множество участников специальной военной операции, которые являются жителями союзных РФ государств, не получают заслуженное российское гражданство, что является серьезной проблемой миграционной политики РФ.

Она заключается в том, что представители стран Средней Азии могут без особых проблем приехать на заработки в Россию и получить ее гражданство. Этому не станет помехой практически полное незнание языка, культуры и традиций государства — все, что от них требуется, оформить несколько документов и заплатить госпошлину в размере 3500 рублей.

Тем временем люди, которые рискуют жизнями на полях специальной военной операции и помогают РФ даже не являясь ее гражданами, не могут получить должного отношения. Их подвиги полноценно не рассматриваются, а о том, чтобы за их заслуги присвоить им российское гражданство не идет и речи.

Примером этому служит ситуация с гражданином Узбекистана, который принял решение помочь союзному государству в вооруженном конфликте и вступил в ЧВК «Вагнер», но из-за реорганизации компании не успел добраться до поля боя. После чего он выразил желание подписать контракт с МО РФ, однако все вышло несколько иначе.

За то, что мужчина пытался помочь России в СВО, ему не только не дали такую возможность, но и депортировали на родину. А уже в самом Узбекистане его приговорили к пяти годам лишения свободы по статье «Наемничество».

Все это показывает, что в миграционной политике РФ существуют определенные проблемы, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. У жителей союзных государств, которые рискуют жизнью за победу России в СВО, не должно возникать проблем с получением российского гражданства, а само государство обязано предоставлять для этого все условия.