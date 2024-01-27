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Экономика В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Россети&quot;

Андрей Рюмин рассказал о достижениях Группы «Россети» и задачах электросетевого комплекса на выставке «Россия»

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития» в рамках отраслевого Дня энергетики Международной выставки-форума «Россия». В мероприятии участвовали Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, главы ведущих энергетических, нефтяных, газовых и угольных компаний.

«Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире. В стране разрабатывается 2 тыс. нефтяных и 180 газовых месторождений, проложено 250 тыс. км нефте- и газопроводов. Действует более 1 тыс. электростанций, построено 4 млн км линий электропередач. Самое главное – в отрасли ТЭК работают высокопрофессиональные сотрудники – более 3 млн человек, которые своими знаниями, опытом и энергией развивают нашу энергетику и обеспечивают процветание нашей Родины», – подчеркнул Александр Новак.

Андрей Рюмин отметил, что Группа «Россети» работает в 82 регионах России, обеспечивая передачу около 80% производимой в стране электроэнергии. Общая протяженность линий электропередачи составляет 2,5 млн км, трансформаторная мощность подстанций – 853 тыс. МВА.

андрей рюмин(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

С 2018 года Группа «Россети» вложила более 2 трлн рублей в модернизацию и развитие сетевого комплекса. В том числе это проекты, нацеленные на расширение Восточного полигона железных дорог, укрепление энергетической безопасности страны, электроснабжение экспортных трубопроводов «Сила Сибири» и «Восточная Сибирь – Тихий океан», резидентов ТОР, международных мероприятий.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

«В 2012 году Президент поставил задачу существенно сократить сроки подключения к сетям и уменьшить количество процедур. Мы провели для этого большую работу. В среднем «Россети» ежегодно осуществляют более 350 тыс. присоединений. Это не только крупные объекты, но и социально значимые проекты, эффект от которых люди видят здесь и сейчас. С 2018 года мы обеспечили электроснабжение 1,5 млн жилых домов, тысяч школ и детских садов, больниц и поликлиник», – отметил Андрей Рюмин.

андрей рюмин, россети(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

Он подчеркнул, что «Россети» активно работают над расширением спектра услуг для потребителей. Многие сервисы перешли в цифровой формат, стали быстрее и удобнее. Это также помогает решать поставленную Президентом задачу по повышению доступности инфраструктуры.

Группа «Россети» – крупнейший заказчик электротехнической промышленности, активно занимающийся импортозамещением. С 2014 года доля отечественного оборудования в закупках компании выросла с 60% до более чем 90%. Уже работают высокоавтоматизированные подстанции, цифровые центры управления сетями, построенные с использованием российских технологий.

Организаторы Дня энергетики – Правительство Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс.

Теги: андрей рюмин, россети, день энергетики, выставка россия,


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