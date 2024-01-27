Щёлковский дзюдоист Яго Абуладзе выиграл этап Гран-при в Португалии

В финальной схватке щёлковский спортсмен Яго Абуладзе одержал победу над представителем Азербайджана Яшаром Наджафовым. Атлеты соревновали в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходили в городе Одивелаш в Португалии, сообщает информационный центр городского округа Щелково (Московская область).

Гран‑при Португалии, на котором дзюдоисты из России выступают в нейтральном статусе, завершится 28 января. Соревнования являются этапом квалификации в рамках подготовки на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

На малой родине спортсмена успехам дзюдоиста искренне порадовались.

«Щёлковские дзюдоисты неоднократно доказывали, что они одни из лучших в нашей стране. Это высококлассный тренерский штаб, современная инфраструктура и непреклонная воля к победе наших спортсменов. Яго Абуладзе продолжает свой путь к Олимпийской награде. Желаю ему и его тренеру и отцу Джумберу Абуладзе успехов и достижения всех поставленных целей», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Яго Абуладзе 26 лет. Он уже опытный дзюдоист. Атлет является чемпионом мира 2021 года, а также становился серебряным (2020) и бронзовым (2021) призёром чемпионатов Европы.