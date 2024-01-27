Житель Тюмени подал иск о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор"
Лефортовский суд в Москве зарегистрировал иск жителя Тюмени о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор".
"По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки оскорбляет уважение ценности человеческой жизни", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
Сумма иска не уточняется. Предварительные слушания пройдут 26 февраля.
Ранее депутаты Тюменской областной думы добились запрета на выступления участников скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой на официальных концертных площадках региона.
Напомним, вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Заведение решением суда закрыто на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.