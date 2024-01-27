27 Января 2024
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Общество Санкт-Петербург Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов: Вместе с ленинградцами, со всеми россиянами мы отдаем дань памяти всем, кто сделал Ленинград непокоренным

Губернатор Кировской области сегодня, 27 января, принимает участие в памятных мероприятиях по приглашению губернатора северной столицы Александра Беглова

Напомним, 27 января 2024 года отмечается 80-летние снятия блокады Ленинграда. Сегодня в городе на Неве проходят памятные мероприятия, посвященные этой дате.

пискаревское кладбище(2024)|Фото: kirovreg.ru

В них принимает участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители разных регионов страны.

александр соколов(2024)|Фото: kirovreg.ru

По личному приглашению Александра Беглова в Санкт Петербург прибыл губернатор Кировской области Александр Соколов.

александр соколов(2024)|Фото: kirovreg.ru

"Сегодня от имени всех кировчан почтил память ленинградцев и защитников великого города. 80 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Подвиг Города-героя бессмертен", - говорит Александр Соколов.

Он отметил, что Кировская область навсегда связана с событиями тех лет.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

"В боях за Ленинград участвовали более 100 тысяч жителей Кировской области. В нашем регионе нашли кров и защиту 28 тысяч ленинградских детей. Киров принял Большой драматический театр, десятки эвакуированных заводов, учреждений культуры и образования, - подчеркнул Александр Соколов. - Сегодня вместе с ленинградцами, со всеми россиянами мы отдаем дань уважения и памяти всем, кто сделал Ленинград непокоренным. День, когда особенно остро чувствуешь великую силу характера нашего народа".

Теги: александр соколов, пискаревское кладжбище, снятие блокады


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