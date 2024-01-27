27 Января 2024
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Президент РФ Владимир Путин в годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали в этом месте численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу.

Затем глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где почтил память погибших ленинградцев и защитников города. Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина".

Владимир Путин возложил венок к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище(2024)|Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС

Пискаревское кладбище в 1941—1944 годы стало местом массовых захоронений. "В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда , погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда", - говорится на сайте Пискаревского мемориального кладбища.

Теги: путин, пискаревское кладбище, 80-я годовщина снятия блокады ленинграда


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