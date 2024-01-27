Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Президент РФ Владимир Путин в годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали в этом месте численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу.

Затем глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где почтил память погибших ленинградцев и защитников города. Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина".

Пискаревское кладбище в 1941—1944 годы стало местом массовых захоронений. "В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда , погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда", - говорится на сайте Пискаревского мемориального кладбища.