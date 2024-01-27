"Болезнь X" не угрожает россиянам, так как система здравоохранения в стране готова к ней после пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, система здравоохранения России научилась быстро адаптироваться. Программы, позволяющие укрепить диагностическую базу и мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть, добавил министр.

Мурашко отметил, что "Болезнь Х" представляет лишь гипотетическую угрозу, передает РИА Новости.

Ранее участники Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали "болезнь X". При этом участие в дискуссии мировых экспертов и ученых эпидемиологов не предусматривалось.

Роспотребнадзор отмечал, что заявления о "болезни X" могут иметь экономические мотивы: это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак считает, что запуск пандемии "болезни Х" является не чем иным, как планом по сокращению населения планеты. Уже заявлено, что новая болезнь будет в 20 раз смертноноснее, чем ковид.

Не исключено, что это будет полномасштабной и хорошо спланированной глобальной бактериологической войной, считает сенатор Виктор Бондарев. Кроме того, вероятно, будут запущены новые жесткие ограничения прав граждан.