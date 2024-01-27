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Спорт Кировская область
Фото: Накануне.RU

В ходе соревнований по ММА скончался спортсмен

Накануне стало известно, что во время турнира, проходившего в Кирове, скончался 18-летний боец ММА во время спарринга.

В министерстве спорта и туризма Кировской области сообщили, что трагический инцидент случился в Центре единоборств , где проходили соревнования по ММА. По данным ведомства, все участники были должным образом экипированы и находились в удовлетворительном состоянии здоровья перед началом соревнований.

Однако, во время боя один из спортсменов 2005 года рождения, предположительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание.

Согласно регламенту, на месте проведения соревнований присутствовала медицинская бригада. Для дополнительной помощи была вызвана бригада реанимации СМП с необходимым медицинским оборудованием.

Но, несмотря на усилия обеих медицинских бригад, спасти жизнь молодого спортсмена не удалось.

«Констатирована смерть от неизвестной причины», - заключили в министерстве, выразив соболезнования родным и близким.

Андрей Глушков - главный судья соревнований сообщил, что 26 января в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» проходили Чемпионат и Первенство Кировской области по смешанным единоборствам.

"Соревнования проводились в соответствии с правилами по виду спорта. Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровье у спортсменов не было. На соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой медицинской помощи. В целом соревнования проходили в штатном режиме, без травм. После того как спортсмен почувствовал недомогание медицинская бригада незамедлительно начала оказывать помощь спортсмену. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия", - сказал Андрей Глушков.

Соревнования были остановлены.

Теги: смерть спортсмена, боец мма, соревнования, дворец спорта


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