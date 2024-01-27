Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень

В Свердловской области произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. На 71 км автодороги "Екатеринбург - Тюмень" столкнулись три легковых автомобиля, сообщается в телеграм-канале УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Дэу Нубира", двигаясь со стороны Екатеринбурга, при обгоне столкнулся со встречной машиной "Лада Ларгус". Его отбросило на ехавший позади автомобиль "Инфинити ЕХ25", после чего тот съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали пять человек: водители и пассажиры автомобилей Ларгус и Дэу. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в январе на 232 км автодороги "Пермь - Екатеринбург" столкнулись автобус ПАЗ и большегруз "Вольво". Один человек погиб, семь получили травмы. По предварительным данным, вина в ДТП лежит на водителе автобуса.