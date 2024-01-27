Володин: Фашистская идеология стран НАТО грозит новой мировой войной

Для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского", - написал политик в своем в Telegram-канале.

По словам Володина, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне.

"Важно сделать все, чтобы этого не произошло. Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм", - подчеркнул он.

В декабре 2023 года на Генеральной ассамблее ООН 49 стран, включая США, Британию и большинство стран Европы, проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ был внесен Россией. Против подобной резолюции в 2020 году проголосовали только две страны - Украина и США.