Telegraph: США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Британии

США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.

Отмечается, что решение может быть принято из-за нарастающей "российской угрозы".

По данным издания, ракеты могут быть размещены на военно-воздушной базе Лейкенхит в Саффолке. Согласно предложениям, Вашингтон намерен отправить туда боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

США ранее уже объявили о планах разместить две эскадрильи F-35, которые способны нести бомбы, в составе 48-го истребительного авиакрыла Королевских ВВС в Лейкенхите.

Ядерные арсеналы США находились в Британии с 1954 по 2008 годы. В сентябре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва будет считать шагом к эскалации возвращение американского ядерного оружия в Великобританию.