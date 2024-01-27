27 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegraph: США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Британии

США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.

Отмечается, что решение может быть принято из-за нарастающей "российской угрозы".

По данным издания, ракеты могут быть размещены на военно-воздушной базе Лейкенхит в Саффолке. Согласно предложениям, Вашингтон намерен отправить туда боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

США ранее уже объявили о планах разместить две эскадрильи F-35, которые способны нести бомбы, в составе 48-го истребительного авиакрыла Королевских ВВС в Лейкенхите.

Ядерные арсеналы США находились в Британии с 1954 по 2008 годы. В сентябре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва будет считать шагом к эскалации возвращение американского ядерного оружия в Великобританию.

Теги: сша, великобритания, ядерное оружие


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