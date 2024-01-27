Завершился третий этап масштабной модернизации Костромской ГРЭС по программе Президента

Напомним, работы по модернизации Костромской ГРЭС проводятся в рамках программы, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным.

Масштабное обновление энергетического объекта началось в августе 2020 года. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал соглашение с компанией «Интер РАО».

Модернизация ГРЭС позволит не только обеспечить надежные поставки электроэнергии российским потребителям, но и значительно улучшить показатели эффективности производства. Всего в рамках инвестиционного проекта поэтапно обновят восемь энергоблоков Костромской ГРЭС. Первый отремонтированный турбоагрегат был запущен в декабре 2021 года. В июне 2022 года состоялся пуск еще одного модернизированного энергоблока.

На третьем по счету модернизированном энергоблоке проведен самый большой объем работ. В процессе модернизации были задействованы более 100 специалистов, которые работали в три смены. Всё оборудование, использованное для модернизации – отечественного производства. В результате энергоблок стал более экономичным по расходу топлива, улучшены его экологические характеристики. С пуском еще одного модернизированного энергоблока мощность всей станции достигла 3690 МВт.

Старт работе оборудования в Волгореченске дал губернатор Костромской области Сергей Ситников, директор филиала «Костромская ГРЭС» Андрей Николаев и директор костромского подразделения ООО «Интер РАО - Инжиниринг» Игорь Сорока. На связи из Москвы был министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Костромские энергетики очень четко выполняют задачи, которые были поставлены Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Впереди еще несколько лет работы. Станция будет модернизирована полностью, в полном объеме. Я сегодня хочу поблагодарить от всей души Министерство. Хочу поблагодарить "Интер РАО" за совместную работу, которую мы проводим. От всех жителей Костромской области, от костромских энергетиков, пожелать всем здоровья, удачи, успехов и побед в тех задачах, которые нам ставит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», - отметил Сергей Ситников.

В настоящее время на Костромской ГРЭС ведется модернизация ещё одного энергоблока. Работы планируется завершить в марте 2024 года.

В целях оказания предприятию государственной поддержки принят Закон Костромской области, позволивший филиалу «Костромская ГРЭС» применить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Расчетная сумма инвестиционного налогового вычета в период 2022-2025 гг. составит 1 млрд 384 млн рублей. Сумма налога на прибыль организаций, планируемого к уплате в 2022-2025 гг., составит 2 млрд 534 млн рублей.

Костромская ГРЭС входит в тройку крупнейших электростанций страны. Она вырабатывает около 1,5% от общего объёма производимой в России электроэнергии и производит 94,8% электроэнергии в Костромской области.