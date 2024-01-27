Участников группы "Би-2" депортируют из Таиланда

Участников группы "Би-2" этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов.

По его словам, данная информация получена из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет.

Отмечается, что пятеро из семи участников группы являются гражданами России. Еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии, пишет ТАСС.

Согласно законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имеют только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу. Речь идет о сумме в $95 для каждого из них.

Солист рок-группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник) признан иноагентом в России. Известно, что после отъезда из страны музыканты обосновались в Израиле.