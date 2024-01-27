27 Января 2024
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Фото:instagram.com/maxgalkinru

Галкину* запретили въезд на Бали, где он должен был дать концерт

Юмористу Максиму Галкину* запретили въезд на Бали, где сегодня у него должен был состояться концерт. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram**.

По словам комика, за два дня до приезда в Индонезию ему одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления были в порядке. Однако на паспортном контроле артисту отказали во въезде, сославшись на "письмо от правительства России".

Ранее из-за антироссийских высказываний юмориста ему запретили выступать в Таиланде, где у него отменилось два концерта. "В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены", — объяснял источник.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь Галкина* к ответственности за его высказывания.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов

**принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Теги: максим галкин, бали, концерт


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