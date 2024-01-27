Губернатор Техаса: Из штата вывезли более 100 тысяч нелегальных мигрантов

Из американского штата Техас, начиная с 2022 года, были вывезены 102,1 тыс. человек, которые прибыли на территорию США нелегально, сообщается на сайте губернатора штата Грега Эбботта.

Больше всего нелегалов было переправлено в Нью-Йорк — более 37,5 тысячи человек. Более 31 тысячи отправили в Чикаго.

Также властям штата удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил, передает ТАСС. Эти меры принимаются в рамках операции Lone Star, которая продолжается с 2021 года.

22 января Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное властями штата в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия Техаса заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде.

В настоящее время в Техасе отказываются предоставлять доступ к границе любым федеральным агентам и устанавливают дополнительные пограничные заграждения. Байден поставил Техасу 24-часовой ультиматум, чтобы позволить федеральному пограничному патрулю убрать колючую проволоку, иначе штат столкнется с последствиями.

Ранее губернаторы 25 штатов США из 50 поддержали руководителя Техаса Грега Эббота "и конституционное право Техаса на самооборону". В тексте заявления говорится о том, что вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границы, администрация Байдена "атаковала Техас" и начала судебный процесс из-за того, что в штате активизировали защиту американских граждан от "беспрецедентного количества нелегальных иммигрантов, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США".