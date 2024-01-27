Путин: Элита России не должна формироваться из обнажающих гениталии чудиков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что настоящую элиту страны нужно формировать из бойцов спецоперации, а не из тех чудиков, которые "обнажают свои гениталии". Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы государства, к формированию элиты России должны привлекаться люди, которые защищают родину. В качестве примера он привел студентов, которые прервали обучение ради участия в СВО.

"Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже, пускай, - сказал Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга. - Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей".

Ранее президент РФ уже высказывался об участниках скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. По его словам, у участников СВО и мероприятий, где прыгают без штанов, — разные ценности.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ. Клуб закрыли на 90 суток.

Ранее опрос показал, что 64% россиян считают недопустимым проведение масштабных вечеринок и других празднований с участием звезд в период проведения СВО. 30% респондентов считают, что вечеринки в период СВО вполне допустимы.