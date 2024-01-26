МИД РФ: возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход спецоперации

Возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход спецоперации, но накачка оружием многократно увеличивает риск прямого военного столкновения НАТО и РФ, сообщил российский МИД.

"Слышали заявления нидерландских официальных лиц о готовности передать Украине истребители F-16. Есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков. Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут. Помним, какие надежды украинские власти и их заокеанские покровители связывали с хваленой западной бронетехникой, большая часть которой благополучно сгорела в ходе провального так называемого "контрнаступа", - сообщают РИА "Новости".

В министерстве отметили, что "в своем безудержном стремлении демонстрировать непоколебимую поддержку Украины и продолжать накачивать ее все более смертоносным вооружением и техникой нидерландские власти и их партнеры по "коалиции истребителей" все глубже увязают в украинском конфликте, по сути, становясь соучастниками военных преступлений киевского режима".

"Столь безответственные шаги провоцируют затягивание и эскалацию боевых действий, жертвами которых становятся мирные жители, и собственноручно способствуют многократному увеличению рисков прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, что со всей очевидностью не отвечает интересам безопасности Европы", - отметили в министерстве.