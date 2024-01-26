Следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего самолет Ил-76

Установлена точка размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего самолет Ил-76 в Белгородской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства выяснилось, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области.

Следователи также изымают фрагменты тел погибших для последующего назначения генетических экспертиз и идентификации останков. На отдельных частях тел погибших есть татуировки, которые обычно делали себе украинские военнослужащие запрещенного в России полка "Азов".

Также СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных на борт самолета Ил-76 ВКС РФ. Видео опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Украинских военных, которые подлежали обмену, привезли автоколонной из шести машин прямо к борту Ил-76.