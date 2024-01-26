Путин пообещал участникам СВО решить вопрос с накоплением процентов по кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции заявил, что вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение двух-трех недель, сообщает пресс-служба Кремля.

Один из участников встречи рассказал президенту о принципах действия кредитных каникул для участников СВО и посетовал, что несмотря на то, что платежи заморожены, проценты продолжают накапливаться. Так, его задолженность перед банком выросла.

"Конечно, я тоже с вами согласен, получается, что человек дважды платит проценты. Правда, с точки зрения финансовой организации, у них своя логика — мы выдали деньги, деньги чего-то стоят, мы их отдали, мы их не имеем возможности использовать в обороте финансовой организации и мы вправе рассчитывать на плату за эти деньги, которые мы отдали", — сказал Путин, однако президент подчеркнул, что человек пошел не в отпуск, а на войну.

По словам Путина, проценты копиться не должны.

"Поэтому это, конечно, надо иметь в виду, и этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух - трех недель. То есть я полагаю так - человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно и ничего накапливаться не должно, никаких процентов. Согласен, и мы это сделаем", — заявил президент.

Также глава государства во время встречи сообщил, что поручит Минфину и региону проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов спецоперации, но и на их жен и детей. На это также потребуется пара недель.