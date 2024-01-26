Путин заявил, что в зоне военных действий находятся 600 человек

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО сообщил, что в зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных.

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая, почти 2 тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек", - приводят слова президента РИА Новости.

Он отметил, что как любой механизм он работает с известными административными издержками и предложил обсудить дополнительные меры по снижению таких издержек, чтобы сложностей было меньше, свести их к нулю.