МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина (признан иноагентом, входит в реестр террористов и экстремистов), передает корреспондент Накануне.RU.

"Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", - говорится в сообщении. По какой именно статье разыскивается Акунин не уточняется.

Отметим, что в марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил престать экранизировать произведения Акунина, покинувшего Россию. Политик удивился тому, что экранизируют только книги данного писателя, в то время как "полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий".

Добавим, что книги писателя ранее были отданы на экспертизу.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов минюста РФ