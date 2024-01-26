Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военнопленных, передает РБК со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Шамсаила Саралиева. По его словам, Россия получила тела 55 погибших, Украине передали 77 тел.

Ранее и российская, и украинская сторона подтвердили, что был сорван обмен военнопленными. Сколько человек предполагалось обменять – неизвестно, но Минобороны России сообщало, что в разбившемся самолете Ил-76 находилось 65 украинских пленных, также в СМИ появлялась информация, что следом за упавшим бортом следовал еще один, в котором было 80 военнопленных. Минобороны России обвинило ВСУ в ракетном ударе по самолету.