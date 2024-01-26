26 Января 2024
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Общество Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

В Щёлковской больнице спасли пациентку от гиперкалиемии

26 января 2024 года, городской округ Щёлково. 69-летняя пациентка поступила в дневной стационар кардиологического отделения с жалобами на перебои в работе сердца, тяжесть и судороги в ногах. Пациентка, опираясь на этим симптомы, решила, что это от недостатка калия и стала усиленно питаться пищей богатой калием. Дополнительно принимала препараты.

«Оперативная и точная постановка диагноза и верная схема лечения щёлковских кардиологов спасли жизнь женщине. Благодаря современному оборудованию и квалифицированному персоналу наш блок здравоохранения уверенно справляется с самыми разными случаями. Спасибо врачам! Важно не заниматься самолечением и вовремя проходить профосмотр», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В Информационном центре городского округа Щёлково сообщили , что в стационаре Щёлковской больницы были взяли анализы на электролитный состав крови, результаты которого по «Калию» оказались превышены практически в 2 раза, что могло повлечь за собой остановку сердца или паралич дыхания. Пациентку проконсультировал нефролог, были проведены инфузионная и диуретическая терапии под контролем показателей крови. Через 10 дней анализ на «Калий» пришёл в норму.

(2024)|Фото: «Информационный центр» городского округа Щёлково

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